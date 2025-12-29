Лидер КХЛ "Металлург" завершил год победой над "Трактором"

Магнитогорцы одержали победу в овертайме со счетом 5:4

Редакция сайта ТАСС

Болельщики "Металлурга" © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:4 в овертайме победил челябинский "Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 500 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Канцеров (18-я и 25-я минуты), Никита Коротков (34), Александр Петунин (57) и Егор Коробкин (64). У проигравших отличились Александр Рыков (33), Джордан Гросс (41), Егор Коршков (52) и Григорий Дронов (59).

"Металлург" является лидером общей таблицы регулярного чемпионата КХЛ с 62 очками в 39 матчах. "Трактор" занимает 6-е место в Восточной конференции, набрав 39 очков после 41 игры.

Следующий матч "Металлург" проведет 3 января в гостях против "Шанхай Дрэгонс". Китайский клуб проводит домашние встречи в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене". "Трактор" днем позднее примет минское "Динамо", которое возглавляет Западную конференцию.