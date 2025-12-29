Сын баскетболиста ЦСКА Кливленда находится в реанимации в Краснодаре

Семья осталась в Краснодаре на праздники у друзей

Баскетболист ЦСКА Антониус Кливленд (на переднем плане) © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 29 декабря. Сын американского баскетболиста московского ЦСКА Антониуса Кливленда находится в реанимации в одной из больниц Краснодара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-аташе армейцев Николай Цынкевич.

Подробности госпитализации и состоянии ребенка не уточняются.

"Сын ЭйСи сейчас в реанимации в одной из больниц Краснодара, где семья осталась на праздники у друзей, - написал Цынкевич. - Верим, что все будет хорошо. В эти праздники иначе просто быть не может".

Кливленду 31 год, он перешел в ЦСКА в июне 2025 года. До этого американец на протяжении сезона выступал за краснодарский "Локомотив-Кубань". По ходу карьеры защищал цвета ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), среди которых "Даллас", Атланта" и "Оклахома".