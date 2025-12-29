Десятилетний шахматист использует подушку, чтобы дотягиваться до доски на ЧМ

Ашват Каушик стал в прошлом году самым молодым шахматистом в истории, победившим гроссмейстера

ДОХА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Десятилетний шахматист Ашват Каушик из Сингапура использует на чемпионате мира по блицу специальную подушку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Каушик стал в прошлом году самым молодым шахматистом в истории, победившим гроссмейстера. На турнире в Дохе он подкладывает на стул подушку, чтобы дотягиваться до фигур.

Каушин после первого игрового дня набрал 3,5 очка.

Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря.