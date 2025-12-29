Путин поздравил Горячкину с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам

Глава государства пожелал Александре Горячкиной дальнейших спортивных успехов и всего наилучшего, а также поздравил с наступающими праздниками

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Александру Горячкину с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) 2025 года в Дохе (Катар).

"Поздравляю вас с триумфальным выступлением на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе. Ярко и уверенно обойдя сильных соперниц, вы продемонстрировали победный настрой и высший класс мастерства, преподнесли прекрасный новогодний подарок своим наставникам, близким и, конечно, всем поклонникам шахмат в нашей стране", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства пожелал Горячкиной дальнейших спортивных успехов и всего наилучшего, а также поздравил с наступающими праздниками.

Чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду) проходил в Катаре с 26 по 28 декабря 2025 года.