Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ

По итогам трех игр на счету форварда четыре гола и две результативные передачи

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров (слева) © Mike Carlson/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Российкий нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Второй звездой стал финский нападающий "Сиэтла" Ээли Толванен, набравший 6 очков (2 гола + 4 передачи) в трех встречах. Третьей звездой признали словацкого форварда "Монреаля" Юрая Слафковского, который на прошедшей неделе принял участие в двух матчах и записал в актив 5 очков (3+2).