Карлсен снова эмоционально отреагировал на поражение на ЧМ в Дохе

Норвежец ударил кулаком по столу и снес с доски фигуру

Редакция сайта ТАСС

Магнус Карлсен © Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images

ДОХА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежец Магнус Карлсен ударил кулаком по столу после поражения от индийского гроссмейстера Арджуна Эригаиси на чемпионате мира по блицу и снес с доски фигуру. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Карлсен уступил Эригаиси в напряженной концовке, после чего со всей силы ударил по столу. После этого он стремительно покинул игровой зал и едва не столкнулся с проходящим мимо российским гроссмейстером Александром Грищуком.

Двумя днями ранее Карлсен также эмоционально отреагировал на поражение от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по рапиду. После проигранной партии он не расставил за собой фигуры на доске и оттолкнул камеру оператора норвежской телекомпании.

После первого игрового дня чемпионата мира по блицу Карлсен занимает 11-ю строчку. На счету норвежца 9 очков. Лидирует Эригаиси с 10 баллами. Турнир завершится 30 декабря.