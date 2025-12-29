"Коламбус" обменял хоккеиста Чинахова в "Питтсбург"

Взамен "Коламбус" получил канадского форварда Дэнтона Хайнена, выбор на драфте 2026 года во втором раунде и право выбора на драфте 2027 года в третьем раунде

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Питтсбурга" Егор Чинахов © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" обменял российского нападающего Егора Чинахова в "Питтсбург". Об этом сообщила пресс-служба "Питтсбурга".

Взамен "Коламбус" получил канадского форварда Дэнтона Хайнена, выбор на драфте 2026 года во втором раунде и право выбора на драфте 2027 года в третьем раунде.

Чинахову 24 года. Он был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ в 2020 году под общим 21-м номером. Всего за команду нападающий провел 175 матчей, в которых забросил 34 шайбы и сделал 37 результативных передач.

За "Питтсбург" выступают три российских игрока: вратарь Сергей Мурашов, защитник Александр Алексеев и нападающий Евгений Малкин.