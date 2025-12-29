Хоккеист "Каролины" Кочетков может пропустить остаток сезона из-за травмы

Голкиперу предстоит перенести операцию

Вратарь "Каролины" Петр Кочетков © Sarah Stier/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Петр Кочетков может пропустить остаток сезона из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер "Каролины" Род Бриндамор, комментарий которого приводит журналист Уолт Рафф на своей странице в X.

Игроку предстоит перенести операцию.

"Он чувствовал себя неважно весь год, - сказал Бриндамор. - Играл отлично, вот в чем сложность. Вероятно, он выбыл до конца сезона".

Кочеткову 26 лет, он был выбран "Каролиной" на драфте НХЛ в 2019 году под общим 36-м номером. За клуб россиянин выступает с сезона-2021/22. В нынешнем регулярном чемпионате на счету вратаря 9 матчей, в которых он в среднем отражал 89,9% бросков и пропускал 2,33 гола за игру.

"Каролина" возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 49 очков в 37 матчах.