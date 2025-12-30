"Коламбус" обыграл "Оттаву" в НХЛ. Марченко набрал 30-е очко в сезоне

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко © AP Photo/ Jay LaPrete

ОТТАВА, 30 декабря. /ТАСС/. "Коламбус" в гостях со счетом 4:1 обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей одну шайбу забросил российский нападающий Кирилл Марченко. В 34 матчах он забросил 14 шайб и отдал 16 голевых передач. Одноклубник Марченко нападающий Дмитрий Воронков отметился одной результативной передачей и довел число очков в сезоне до 25 (13 голов + 12 передач). Защитники Иван Проворов ("Коламбус") и Артем Зуб ("Оттава") не отметились результативными действиями.

"Коламбус" идет на последнем, восьмом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, команда в 38 матчах набрала 40 очков. "Оттава" занимает шестое место в Атлантическом дивизионе с 41 очком после 38 встреч. В следующем матче "Коламбус" в ночь на 1 января по московскому времени примет "Нью-Джерси", "Оттава" 1 января дома сыграет с "Вашингтоном".