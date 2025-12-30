Баскетболист Швед пока не думает о завершении игровой карьеры

В текущем сезоне 37-летний игрок выступает за УНИКС

Баскетболист УНИКСа Алексей Швед © Михаил Синицын/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. 37-летний защитник казанского баскетбольного клуба УНИКС Алексей Швед сейчас не думает о завершении карьеры игрока и планирует выступать еще несколько сезонов. Об этом он рассказал ТАСС.

25 декабря стало известно, что Швед продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26. Изначально 4 ноября он подписал двухмесячный контракт.

"У нас отличный коллектив, поэтому я рад остаться в команде. Еще не думал, что я буду заканчивать, не знаю сколько, но еще точно сыграю примерно пару сезонов. Пока что в УНИКСе мне все нравится, посмотрим, что будет дальше", - сказал баскетболист.

В прошлом сезоне Швед выступал за петербургский "Зенит", который покинул в августе. В Единой лиге ВТБ ранее он играл за подмосковные "Химки" и московский ЦСКА. Защитник является четырехкратным чемпионом России, он дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах звезд. В Национальной баскетбольной ассоциации Швед выступал за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". С октября 2023 года по декабрь 2024-го баскетболист защищал цвета китайского "Шаньси Лунгс". В составе сборной России он становился бронзовым призером Олимпиады (2012) и чемпионата Европы (2011).

УНИКС в 18 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержал 16 побед и потерпел 2 поражения, казанская команда занимает 2-е место в турнирной таблице. Швед провел 10 матчей, в среднем за игру он набирает 9,3 очка.