Панжинский рассказал о трассе в Италии, где выступают российские лыжники

По словам серебряного призера Олимпиады, трасса в Тоблахе напоминает российские, но имеет свои сложности

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Лыжная трасса в итальянском Тоблахе, где российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева принимают участие в многодневной гонке "Тур де Ски", по рельефу ближе к российским трассам, но имеет свои сложности. Об этом ТАСС рассказал серебряный призер Олимпийских игр в спринте Александр Панжинский.

В понедельник 22-летний Коростелев занял 9-е в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем, 23-летняя Непряева стала 27-й. Ранее на этапе Кубка мира в Давосе они завоевали квоты на все индивидуальные дисциплины Олимпийских игр 2026 года.

"Трасса в Давосе была сложнее для наших ребят, а этот круг, наверное, ближе по рельефу к российским трассам. Но тем не менее снег искусственный, и, как мы видим, в Тоблахе не низина и не равнина - воздух разряженный, тяжелее дышать, быстрее устает организм. Ребята акклиматизировались полностью, и времени прошло достаточно. Снег быстрый, движения быстрые - к этому организм адаптироваться будет чуть дольше. Да и техника не так быстро перестраивается", - рассказал Панжинский.

"И, конечно же, сложные два тяжелых, затяжных, многоступенчатых подъема - таких практически не встретишь у нас в стране. Последние километры - длинная спусковая часть. Хотя в том же Кировске в Мурманской области круг чем-то схожий. Думаю, ребята, особенно Савелий, поэтому накануне выступили более успешно, чем в Давосе", - отметил он.