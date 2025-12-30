В Улан-Удэ 1 января пройдет "Забег мечты"

На финише каждый участник получит памятную медаль

УЛАН-УДЭ, 30 декабря. /ТАСС/. "Забеги мечты" на 2 026 м и 5 км пройдут 1 января в Улан-Удэ и поселке Саган-Нур, сообщили в пресс-службе Минспорта Бурятии.

"Старт "Забега мечты" пройдет 1 января в Улан-Удэ в парке "Юбилейный" на дистанции 5 км или 2 026 м, в Саган-Нуре - на лыжной базе, дистанция - 2 026 м", - сообщили в министерстве.

В столице Бурятии бегуны стартуют в полдень, в Саган-Нуре - на час позже. "Мы бежим не просто так. На стартовом номере можно написать свою главную мечту на 2026 год и символически стартовать к ней, - отметили в Минспорта. - На финише каждого участника ждет памятная медаль, а за самые креативные костюмы - призы".

По прогнозам синоптиков, в ночь на 1 января в Бурятии будет до минус 30 градусов, днем 1 января - около минус 25. "Окажут влияние фронтальные разделы. Местами снег от небольшого до умеренного", - сообщили в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.