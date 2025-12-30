Россияне набрали пять очков в матче НХЛ "Вегас" - "Миннесота"

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов и нападающий "Вегаса" Колтон Сиссонс © AP Photo/ John Locher

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. "Миннесота" в гостях со счетом 5:2 обыграла "Вегас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Маркус Юханссон (1-я минута), Мэтт Болди (15), Джаред Сперджен (21), Брок Фэйбер (25) и Йоэль Эрикссон Эк (27). У "Вегаса" отличились Брейден Макнэбб (37) и Марк Стоун (43).

Нападающие "Миннесоты" Яков Тренин и Кирилл Капризов отдали по одной голевой передаче. На счету форварда "Вегаса" Ивана Барбашева два голевых паса, его партнер по команде нападающий Павел Дорофеев отметился одним ассистом. Капризов довел число набранных очков в сезоне до 47 (23 гола + 24 передачи), у Тренина 12 очков (2 + 10). Барбашев добрался до отметки в 30 очков в сезоне (12 + 18), у Дорофеева 26 очков (15 + 11).

"Миннесота" занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда набрала 54 очка в 40 матчах. "Вегас" идет на 2-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 45 очками после 37 встреч. В следующем матче "Миннесота" в ночь на 1 января по московскому времени на выезде сыграет с "Сан-Хосе", "Вегас" 31 декабря примет "Нэшвилл".

В других матчах игрового дня "Эдмонтон" на выезде со счетом 3:1 переиграл "Виннипег", "Баффало" в гостях был сильнее "Сент-Луиса" (4:2), "Калгари" дома переиграл "Бостон" (2:1 ОТ). "Колорадо" одержал домашнюю победу над "Лос-Анджелесом" (5:2), голевой передачей в составе хозяев отметился нападающий Валерий Ничушкин. "Юта" на своем льду уступила "Нэшвиллу" (3:4), защитник хозяев Михаил Сергачев забросил одну шайбу.