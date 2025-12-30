Майгуров назвал успешным 2025 год для российского биатлона
Редакция сайта ТАСС
05:37
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Уходящий 2025 год прошел успешно для российского биатлона. Такое мнение ТАСС высказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.
"Год был успешным с точки зрения проведения спортивных соревнований, подготовки молодежи, много молодых спортсменов заявляет о себе уже на взрослом уровне, и это говорит о том, что мы на идем по правильному пути, - сказал он. - У нас появилось несколько новых региональных федераций, сохраняется общая численность людей, занимающихся биатлоном, много проводится массовых проектов".
Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.