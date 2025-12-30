"Сан-Хосе" обыграл "Анахайм" в НХЛ. Чернышов и Минтюков забросили по шайбе

Встреча завершилась со счетом 5:4

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Анахайма" Лукас Достал и нападающий "Сан-Хосе" Игорь Чернышов © AP Photo/ Caroline Brehman

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. "Сан-Хосе" обыграл "Анахайм" со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Марио Ферраро (11-я минута), Маклин Селебрини (20), Игорь Чернышов (27), Вильям Эклунд (33) и Зак Остапчук (54). У "Анахайма" отличились Трой Терри (16, 56), Каттер Готье (37), Павел Минтюков (44).

Чернышов забросил вторую шайбу в текущем сезоне и отличился во втором матче подряд. Также на счету форварда, проводящего дебютный сезон в НХЛ, четыре голевые передачи в шести матчах. Минтюков набрал 10-е очко в сезоне, российский защитник в 34 играх забросил пять шайб и пять раз ассистировал партнерам.

Голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил 39 бросков из 43. Выступающие за "Сан-Хосе" защитники Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин не набрали очков в матче.

Команды выступают в Тихоокеанском дивизионе. "Сан-Хосе" занимает пятую строчку турнирной таблицы с 41 очком после 39 матчей, "Анахайм" идет на третьем месте с 44 очками после 39 встреч. В следующем матче "Сан-Хосе" в ночь на 1 января по московскому времени примет "Миннесоту", "Анахайм" в этот же день на своем льду встретится с "Тампой".