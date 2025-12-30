Дюков планирует встретиться с президентом УЕФА Чеферином в январе

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на встрече с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином в январе хочет обсудить его приезд в Россию. Об этом Дюков рассказал ТАСС.

В ноябре 2024 года Дюков сообщил ТАСС, что намерен пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году.

"Еще обсудим с Александером Чеферином его приезд в Россию. В январе планируется одно футбольное мероприятие, на котором у нас будет возможность пообщаться в том числе на эту тему", - сказал Дюков.

