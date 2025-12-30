Главный тренер "Шанхая" Галлан пропустит матч со СКА по состоянию здоровья

Встреча пройдет 30 декабря в Санкт-Петербурге

Главный тренер "Шанхай Дрэгонс" Жерар Галлан © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Главный тренер китайского клуба "Шанхай Дрэгонс" канадец Жерар Галлан пропустит матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба "Шанхая".

Исполняющим обязанности главного тренера в матче будет помощник Галлана Майк Келли.

Матч "Шанхая" и СКА пройдет 30 декабря и начнется в 19:30 мск. Встреча состоится на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге, являющейся домашней для "Шанхая" в текущем сезоне. После 38 матчей "Шанхай" занимает девятое место в Западной конференции, команда набрала 39 очков в 38 матчах. У СКА 45 очков после 38 игр и седьмая строчка турнирной таблицы Запада.