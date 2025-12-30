У футболиста "Монтеррея" Окампоса обнаружили паралич левой части лица

Предположительно, паралич вызван вирусными осложнениями

Полузащитник "Монтеррея" Лукас Окампос © Azael Rodriguez/ Getty Images

ТАСС, 30 декабря. Аргентинский полузащитник мексиканского футбольного клуба "Монтеррей" Лукас Окампос пропустит минимум неделю из-за обнаруженного у него паралича левой части лица. Об этом сообщает пресс-служба "Монтеррея".

По информации пресс-службы, предположительно, паралич вызван вирусными осложнениями. Игроку будет предоставлен семидневный отдых, после чего он пройдет клиническое обследование. По его итогам будет определена степень готовности Окампоса для возвращения к тренировкам.

Окампосу 31 год, он выступает за "Монтеррей" с 2024 года. Ранее он был футболистом "Монако", французского "Марселя", итальянских "Дженоа" и "Милана" и испанской "Севильи", с которой дважды стал победителем Лиги Европы. В текущем сезоне он провел за "Монтеррей" 21 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.