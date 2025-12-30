AS: изменение правила офсайда в футболе рассмотрят 20 января

Планируется, что в случае принятия новые правила будут действовать с сезона-2026/27

ТАСС, 30 декабря. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит вопрос изменения правил определения офсайда 20 января 2026 года. Об этом сообщает испанская газета AS.

Отмечается, что IFAB обсудит тему изменения правил офсайда на собрании в Лондоне. Планируется, что в случае принятия правила будут действовать с сезона-2026/27.

В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря. Ранее бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола, предложил внести следующее изменение: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.