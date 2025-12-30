Российские шахматисты не вышли в плей-офф чемпионата мира по блицу

В полуфинале Асаубаева сыграет с Чжу Цзиньэр, Руберс - с Музычук, у мужчин встретятся Эригайси и Абдусатторов, Каруана и Карлсен

ДОХА, 30 декабря. /ТАСС/. Российские шахматисты не сумели пробиться в плей-офф чемпионата мира по блицу. Турнир проходит в Дохе.

У женщин борьбу за титул продолжат представительница Казахстана Бибисара Асаубаева, украинка Анна Музычук, Элин Руберс из Нидерландов и китаянка Чжу Цзиньэр. В мужском турнире в четверку лучших вошли представитель Индии Арджун Эригайси, американец Фабиано Каруана, норвежец Магнус Карлсен и Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана.

В полуфинале Асаубаева сыграет с Чжу Цзиньэр, Руберс сразится с Музычук. У мужчин встретятся Эригайси и Абдусатторов, Каруана и Карлсен. Турнир продолжится позднее во вторник.

Ранее в Дохе прошел чемпионат мира по рапиду. Женский турнир выиграла россиянка Александра Горячкина, у мужчин - Карлсен.