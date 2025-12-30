Гунина выступила с резкой критикой формата проведения ЧМ по блицу

В турнире по блицу в плей-офф выходят четыре лучших шахматиста, Гунина стала пятой лишь по дополнительным показателям

Валентина Гунина © Андрей Карташов/ ТАСС

ДОХА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматистка Валентина Гунина раскритиковала формат проведения турнира по блицу на чемпионате мира в Катаре. Об этом она рассказала ТАСС.

В турнире по блицу в плей-офф выходят четыре лучших шахматиста. Гунина стала пятой лишь по дополнительным показателям - по коэффициенту Бухгольца.

"Это очень странный формат и система. Я выиграла столько партий подряд и не вышла только из-за поражения во втором туре. При этом говорят, что опрашивали шахматистов и они проголосовали сами за такой формат. Кто голосовал? Меня вот не спрашивали, - сказала Гунина. - Может, это из-за того, что я русская? Был бы на моем месте Магнус Карлсен - организаторы бы сделали все, чтобы он оказался в числе участников плей-офф".

Российские шахматисты не сумели пробиться в плей-офф чемпионата мира по блицу. Турнир продолжится позднее во вторник.