Крамник инициировал судебное разбирательство против FIDE

Разбирательство пройдет в суде Лозанны, где расположена штаб-квартира организации

ТАСС, 30 декабря. Российский гроссмейстер Владимир Крамник инициировал судебное разбирательство против Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"По состоянию на сегодняшний день я инициировал формальное судебное разбирательство против FIDE в соответствии с законодательством Швейцарии в суде Лозанны, где расположена штаб-квартира организации, - сказал Крамник. - Конкретные положения швейцарского законодательства, на которых основан иск, а также точная сумма требуемой от FIDE финансовой компенсации будут окончательно определены моей юридической командой непосредственно перед подачей основного иска. Кроме того, сегодня в штаб-квартиру FIDE лично доставлен официальный запрос о сохранении документации. Данный запрос направлен на обеспечение сохранности всех документов, переписки, электронных записей и любых других материалов, которые могут иметь отношение к судебному процессу против организации с тем, чтобы они не были изменены или удалены".

"Согласно применимым нормам швейцарского процессуального права, в первую очередь должно быть проведено обязательное предварительное производство. Эта фаза обычно длится 2-3 месяца. Хотя в ходе предварительного этапа суд уже может вынести некоторые промежуточные решения, его главная цель - подготовить основу для последующего основного судебного разбирательства. Я буду предоставлять дальнейшую информацию по мере развития процесса", - заключил он.

20 октября FIDE сообщила о смерти американского шахматиста Даниэла Народицкого на 30-м году жизни. Причины смерти неизвестны. Некоторые пользователи социальных сетей обвиняют Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти американского шахматиста. Сам Крамник заявил, что ранее призывал общественность обратить внимание на проблемы со здоровьем у американца. В разговоре с ТАСС он заявил, что после смерти Народицкого он столкнулся с травлей в свой адрес и адрес своей семьи.

11 ноября Международная шахматная федерация подала жалобу на Крамника в комиссию FIDE по этике и дисциплине из-за заявлений в адрес Народицкого. Решение о подаче жалобы было принято из-за обвинений, которые Крамник публично высказывал в адрес Народицкого и чешского шахматиста Давида Навары. В заявлении FIDE отмечалось, что организация привела примеры заявлений, которые, по ее мнению, связаны с преследованием и оскорблением человеческого достоинства.

В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах, Народицкий отверг эти обвинения. Крамник выложил на своей странице в соцсети Х статистические данные, согласно которым Навара и ряд других шахматистов могли нарушать правила. Позднее чех заявил, что из-за обвинений со стороны россиянина у него возникли психологические проблемы, из-за которых потребовалась помощь психиатра. Он также отметил, что отправил жалобу на действия Крамника в FIDE. В июне 2025 года Крамник сообщил, что подал иск о клевете против Навары, а также порталов Chess.com и Chessdom.com.