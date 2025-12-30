Смагин считает, что шахматистке Гуниной не повезло на ЧМ по блицу

Россиянка заняла пятое место, уступив по дополнительным показателям

Валентина Гунина © Salah Malkawi/ Getty Images

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российская шахматистка Валентина Гунина великолепно играла на чемпионате мира по блицу, однако ей немного не повезло. Такое мнение ТАСС высказал вице-презиеднт Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Гунина заняла пятое место, набрав 11 очков в 15 партиях. Четыре полуфиналистки набрали столько же очков, однако они опередили Гунину по дополнительным показателям. Позже россиянка раскритиковала систему проведения турнира.

"Очень обидно за Валю, ей немного не повезло. В последней партии она, возможно, немного разволновалась. В любом случае, играла она великолепно, одержала семь побед подряд, это дорогого стоит", - сказал Смагин.

"Ничего страшного в том, что в блице что-то не получилось у ребят, нет. Блиц - это больше развлечение для шахматистов. Приятно, что из-за доступности Катара много молодых ребят смогло приехать на турнир и поиграть на высшем уровне", - добавил собеседник агентства.