"Барыс" прервал пятиматчевую победную серию "Авангарда" в КХЛ

Казахстанский клуб одержал первую победу за пять игр

ОМСК, 30 декабря. /ТАСС/. Казахстанский "Барыс" со счетом 4:2 обыграл "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 011 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Всеволод Логвин (13-я минута), Алихан Асетов (23), Кирилл Панюков (36) и Мэйсон Морелли (60). У проигравших отличились Василий Пономарев (27) и Марсель Ибрагимов (52).

У "Авангарда" прервалась пятиматчевая победная серия. Команда не знала поражений с 16 декабря, когда на выезде проиграла новосибирской "Сибири" (2:4). Всего в декабре на счету омского клуба семь побед в девяти играх.

"Барыс" сумел выиграть впервые за пять встреч. В последний раз команда одерживала победу 18 декабря на выезде в игре с московским "Динамо" (4:2). После этого "Барыс" проиграл дома "Сочи" (1:5), челябинскому "Трактору" (0:2), екатеринбургскому "Автомобилисту" (1:4) и хабаровскому "Амуру" (1:4).

"Авангард" занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков в 39 играх. "Барыс" располагается на 9-й позиции с 36 очками после 42 проведенных встреч. В следующем матче "Авангард" сыграет в гостях против "Сибири" 4 января, "Барыс" 6 января встретится на выезде с нижегородским "Торпедо".