Хоккеисты ЦСКА во второй раз в сезоне обыграли московское "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 5:1

Прохор Полтапов (ЦСКА) © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Столичный ЦСКА со счетом 5:1 одержал победу над московским "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У ЦСКА голы забили Кирилл Долженков (9-я минута), Прохор Полтапов (14), Мак Холлоуэлл (24) и Тахир Мингачев (28), Денис Гурьянов (58). В составе "Динамо" шайбу забросил Ансель Галимов (34).

У ЦСКА это вторая победа над "Динамо" в пяти матчах в нынешнем сезоне. Ранее армейцы переиграли соперника в первой очной встрече текущего регулярного чемпионата, которая прошла в сентябре на льду красно-синих (6:2). После этого бело-голубые трижды одолели столичный клуб - дважды дома (4:3 Б, 2:3) и один раз в гостях (1:0 Б).

"Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 52 очка в 41 матче. ЦСКА идет 6-м с 47 очками после 42 встреч. В следующей игре "Динамо" сыграет в гостях против "Сочи" 5 января, ЦСКА днем ранее примет ярославский "Локомотив".