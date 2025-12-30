Минское "Динамо" завершило год лидером Западной конференции КХЛ

Минчане обыграли в овертайме "Салават Юлаев"

Игроки "Динамо" (Минск) © Донат Сорокин/ ТАСС

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Минское "Динамо" со счетом 3:2 в овертайме победило уфимский "Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 8 522 зрителей.

За "Динамо" шайбы забросили Виталий Пинчук (10-я минута), Андрей Стась (26) и Вадим Шипачев (61). У уфимского клуба чужие ворота поразили Алексей Василевский (41) и Джек Родуолд (48).

"Динамо" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 57 очками после 39 проведенных матчей. "Салават Юлаев" занимает 8-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков в 41 игре. В следующей встрече минский клуб сыграет в гостях против челябинского "Трактора" 4 января, "Салават Юлаев" на следующий день примет нижнекамский "Нефтехимик".

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" в гостях обыграла хабаровский "Амур" (3:2 ОТ), екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке переиграл тольяттинскую "Ладу" (4:3).