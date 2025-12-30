Артемьев оценил свое выступление на ЧМ по блицу на три с плюсом

Россиянин занял 17-е место, набрав 12,5 очка

Редакция сайта ТАСС

Владислав Артемьев © Михаил Метцель/ ТАСС

ДОХА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев удовлетворительно оценил свое выступление на чемпионате мира по блицу. Об этом он заявил ТАСС.

Артемьев занял на чемпионате мира по блицу 17-е место, набрав 12,5 очка.

"По поводу блица у меня нет больших переживаний. Турнир тут очень сложный - съехались все топовые игроки. Вчера был сложный день у меня - я старался, но были проблемы в дебюте. Мне кажется, многие шахматисты специально под блиц готовятся, особенно молодые. Видны идейки под этот формат. В целом я неплохо сыграл - набрал плюс 6 и выиграл последнюю партию. Оценил бы свое выступление на три с плюсом".

Ранее Валентина Гунина выступила с критикой формата турнира по блицу. Артемьев отчасти с ней согласился: "В целом формат интересный - делать плей-офф. Но не уверен, что начинать его с 1/2 финала - это оптимально. Тут 250 человек участвует, и при таком уровне участников выводить в плей-офф только четверых - это сложно", - объяснил Артемьев.