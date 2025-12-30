Баскетболист "Денвера" Йокич пропустит минимум месяц из-за травмы колена

Сербу диагностирована гиперэкстензия левого колена, связки колена целы

Баскетболист "Денвера" Никола Йокич © Mike Carlson/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Сербский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер" Никола Йокич пропустит минимум месяц из-за травмы колена. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Шамс Чарания.

Йокич получил травму в гостевом матче регулярного чемпионата против "Майами" (123:147), который прошел в ночь на 30 декабря. В конце второй четверти при игре в обороне его одноклубник Спенсер Джонс наступил на ногу сербскому игроку, в результате чего колено Йокича прогнулось и он упал на площадку.

"У Николы Йокича диагностирована гиперэкстензия левого колена, и он пропустит как минимум четыре недели. Обследования показали, что связки колена целы", - сообщил журналист.

Йокичу 30 лет, он был выбран "Денвером" на драфте НБА 2014 года под общим 41-м номером. В 2023 году серб стал чемпионом лиги и был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф. Также серб трижды признавался лучшим игроком регулярного чемпионата НБА (2021, 2022, 2024). В текущем сезоне Йокич в среднем набирает 29,6 очка, совершает 12,2 подбора и отдает 11 результативных передач за игру .

"Денвер" занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды 22 победы и 10 поражений.