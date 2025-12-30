Грищук недоволен, что плей-офф и основной этап ЧМ по блицу идут в один день

Ранее с критикой системы чемпионата мира выступила Валентина Гунина

Редакция сайта ТАСС

Александр Грищук © Андрей Карташов/ ТАСС

ДОХА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Александр Грищук считает неправильным проводить основной этап и плей-офф чемпионата мира по блицу в один день - такого нет ни в одном виде спорта. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее с критикой системы чемпионата мира выступила Валентина Гунина.

"Какая есть система, такая есть - тут все в равных условиях. Но я считаю, что неправильно играть плей-офф в тот же день - это суперстресс в конце турнира. И через час играть плей-офф - этого ни в одном виде спорта нет. Можно было вчера сыграть даже все 19 туров - я бы хоть до двух ночи играл. Но плей-офф должен быть в другой день".

Грищук занял на чемпионате мира по блицу 22-е место.