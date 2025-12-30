Тренер "Динамо" посетовал на ограниченное количество хоккеистов в составе

Московский клуб с трудом смог набрать 12 нападающих на матч с ЦСКА

Главный тренер "Динамо" Вячеслав Козлов (сверху) © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" с трудом собрало 12 нападающих на матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным ЦСКА. Об этом журналистам рассказал главный тренер бело-голубых Вячеслав Козлов.

Встреча завершилась победой армейцев со счетом 5:1.

"Еле набрали сегодня 12 нападающих, поэтому пришлось менять сочетания, - сказал Козлов. - Соперник хорошо начал, пропустили гол в меньшинстве, потом наш молодой защитник ошибся, потом еще гол в меньшинстве пропустили. ЦСКА хорошо оборонялся, не нашли ключи к воротам. Когда ЦСКА повел 3:0, тяжело было вскрывать оборону".

Игру с ЦСКА пропустили форварды Семен Дер-Аргучинцев и Артем Чернов. Нападающий Седрик Пакетт не выходил на лед с 18 ноября. 7 ноября бело-голубые подписали контракт с Павлом Кудрявцевым, который не провел ни одной встречи.

"Кудрявцев будет играть в следующем матче 5 января с "Сочи". Пока не могу сказать, когда Пакетт вернется на лед. Полный состав мы пока не можем собрать", - пояснил Козлов.

"Динамо" после 42 матчей набрало 52 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.