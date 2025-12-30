FIS предоставила нейтральный статус еще пяти российским спортсменам

Нейтральный статус получили фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и прыгун на лыжах с трамплина Илья Маньков

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус еще пяти российским спортсменам. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Нейтральный статус, необходимый для участия в международных турнирах, получили фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и прыгун на лыжах с трамплина Илья Маньков. Также нейтральный статус получили тренеры по фристайлу Николай Шимбуев и Юрий Зукаль.

Ранее нейтральные статусы от FIS получили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистки Анастасия Таталина, Дарья Мельчакова, Лана Прусакова, Полина Рябова, Наталья Шерина, двоеборец Артем Галунин, сноубордистка Мария Травиничева, горнолыжники Юлия Плешкова, Александр Андриенко, Семен Ефимов, Иван Кузнецов, Екатерина Ткаченко, прыгуны на лыжах с трамплина Михаил Назаров и Данил Садреев. Непряева и Коростелев выступили на этапе Кубка мира в Давосе и завоевали лицензии для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Эти лицензии не являются именными.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.