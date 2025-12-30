Шахматист Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу

Норвежец стал победителем турнира в 9-й раз

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 30 декабря. /ТАСС/. Норвежский шахматист Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу. Турнир проходил в Дохе.

Соперником Карлсена в финале был Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана. Финальный матч завершился со счетом 2,5:1,5 в пользу норвежского шахматиста.

Женский турнир выиграла представительница Казахстана Бибисара Асаубаева. В финале она переиграла украинку Анну Музычук (2,5:1,5).

Россияне не сумели выйти в плей-офф.

Карлсену 35 лет, он является 16-м чемпионом мира по классическим шахматам и лидером мирового рейтинга. В 2022 году норвежец отказался защищать свой титул в матче против россиянина Яна Непомнящего. Карлсен в девятый раз выиграл чемпионат мира по блицу, до этого он стал шестикратным победителем мирового первенства по рапиду.

Победителем чемпионата мира по рапиду в женском турнире в Дохе стала россиянка Александра Горячкина.