Радулов стал третьим игроком КХЛ, сделавшим 500 результативных передач

Достижение покорилось нападающему "Локомотива" в домашнем матче против "Торпедо"

Нападающий "Локомотива" Александр Радулов © Александр Щербак/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов стал третьим игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сделавшим 500 результативных передач.

Данное достижение покорилось Радулову в домашнем матче регулярного чемпионата против нижегородского "Торпедо" (1:0). Он ассистировал Максиму Березкину, гол которого остался единственным в игре. Ранее отметки в 500 результативных передач достигали российские форварды Вадим Шипачев (684), выступающий за минское "Динамо", и Сергей Мозякин (509), завершивший карьеру.

Радулову 39 лет, он выступает за "Локомотив" с лета 2024 года, в сезоне-2023/24 играл за казанский "Ак Барс". С 2008 по 2012 год он выступал за уфимский "Салават Юлаев", а с 2012-го по 2016-й - за московский ЦСКА. В 2011 году нападающий выиграл Кубок Гагарина. Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза - лучшим бомбардиром плей-офф.

В Национальной хоккейной лиге Радулов выступал за "Нэшвилл" (2006-2008), "Монреаль" (2016-2017) и "Даллас" (2017-2022), с которым дошел до финала Кубка Стэнли (2020). В составе сборной России Радулов стал двукратным чемпионом мира (2008, 2009) и бронзовым призером мирового первенства (2007).