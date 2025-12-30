"Шанхай Дрэгонс" без тренера Галлана проиграл СКА в матче КХЛ

Канадский специалист не смог присутствовать на матче по состоянию здоровья

Вратарь "Шанхай Дрэгонс" Патрик Рыбар © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:2 обыграл китайский "Шанхай Дрэгонс" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 15 975 зрителей в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене", где китайский клуб проводит домашние игры.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джозеф Бландизи (5-я минута), Никита Дишковский (8) и Егор Савиков (60). У проигравших отличились Никита Попугаев (7) и Гейдж Куинни (38).

Встречу по состоянию здоровья пропустил главный тренер "Шанхая" канадец Жерар Галлан. Исполняющим обязанности наставника команды был Майк Келли.

СКА занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 39 матчах. "Шанхай" располагается на 9-й позиции с 39 очками после 39 игр. В следующем матче СКА примет тольяттинскую "Ладу" 7 января, "Шанхай" 3 января сыграет на "СКА-Арене" против магнитогорского "Металлурга".

В другом матче игрового дня казанский "Ак Барс" дома переиграл череповецкую "Северсталь" (4:3 Б).