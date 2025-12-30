Горячкина надеется, что ЧМ в Дохе стал последним для шахматистов РФ без флага

На церемонии награждения после вручения кубка Горячкиной звучал гимн FIDE

Александра Горячкина © Андрей Карташов/ ТАСС

ДОХА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победительница чемпионата мира по рапиду Александра Горячкина надеется, что турнир в Катаре стал последним, который россияне провели под флагом Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом она заявила ТАСС.

Во вторник прошла церемония награждения. После вручения кубка Горячкиной звучал гимн FIDE.

"Я очень надеюсь, что это последний турнир, который мы играли без флага. В новом году желаю нам всем возвращения нашего символа", - сказала Горячкина.

В воскресенье в Дохе завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. В женском турнире победу одержала Александра Горячкина, в мужском второе место занял Владислав Артемьев.

Горячкиной 27 лет. Она является обладательницей Кубка мира 2023 года. В 2019 году россиянка выиграла турнир претенденток и получила право сыграть в матче за звание чемпионки мира, в котором она уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь.