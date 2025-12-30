Болельщики пели гимн России во время награждения на ЧМ в Катаре

После того, как россиянка Александра Горячкина получила золотую медаль и кубок за победу на турнире по быстрым шахматам, зазвучал гимн FIDE

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Карташов/ ТАСС

ДОХА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские болельщики и журналисты пели гимн России во время церемонии награждения чемпионата мира по рапиду и блицу в Катаре, передает корреспондент ТАСС с места событий.

После того, как россиянка Александра Горячкина получила золотую медаль и кубок за победу на турнире по быстрым шахматам, зазвучал гимн Международной шахматной федерации. Небольшая группа представителей из России в это время пела гимн страны.

Позже Горячкина в беседе с ТАСС выразила надежду на то, что это был последний чемпионат мира, на котором российские шахматисты выступали без флага и гимна.