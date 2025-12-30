Новогодний забег пройдет в ночь на 1 января в московских "Лужниках"

Для участников подготовили две дистанции протяженностью 1 и 5 км

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Новогодний забег, участникам которого предложат две дистанции - протяженностью 1 и 5 км, стартует в олимпийском комплексе "Лужники" в последний день 2025 года.

Мероприятие пройдет в рамках городского проекта "Зима в Москве" при поддержке столичного департамента спорта.

"В новогоднем забеге смогут участвовать как любители активного отдыха, так и опытные спортсмены. Дистанция протяженностью 1 км подойдет для семей с детьми и начинающих бегунов. Старт на 5 км пройдет с электронным хронометражем и поможет начать год с личного спортивного достижения", - сообщается на портале мэра.

Для детей подготовят отдельную зону с безопасной трассой, где аниматоры проведут развлекательную программу. Это позволит родителям участвовать в забеге, не беспокоясь о досуге ребенка. 31 декабря в 22:00 откроется стартовый городок, где можно будет получить номер участника, семейный забег начнется в 23:00, а основной - в 00:00 сразу после поздравления президента и боя курантов.

Награждение победителей запланировано на 00:30, каждый финишер получит памятную медаль "Первый старт года". Самым маленьким участникам вручат сладкие подарки. После финиша всех будут ждать теплые шатры с горячим чаем, стартовый городок будет работать до 02:00 1 января. Трасса забега на территории олимпийского комплекса "Лужники" адаптирована к зимним условиям: будет работать освещение, пункты обогрева и горячего питания.