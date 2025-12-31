Игрок "Айлендерс" Шабанов отметился голевой передачей в матче НХЛ с "Чикаго"

Его команда одержала победу в серии буллитов

Нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Шабанов © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. "Нью-Йорк Айлендерс" победил "Чикаго" в серии буллитов со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голевой передачей в составе победителей отметился российский нападающий Максим Шабанов. В текущем сезоне на счету игрока 12 очков в 27 матчах, он забросил четыре шайбы и отдал восемь голевых передач. Форвард "Чикаго" Илья Михеев не отметился результативными действиями.

"Айлендерс" занимают второе место в Столичном дивизионе с 48 очками после 40 матчей. "Чикаго" идет на седьмом месте Центрального дивизиона с 35 очками после 39 встреч. В следующем матче "Айлендерс" примут "Юту" 1 января, "Чикаго" в ночь на 2 января по московскому времени сыграет с "Далласом".