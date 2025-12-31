Хоккеист "Филадельфии" Мичков набрал 2 очка в матче НХЛ с "Ванкувером"

Его команда одержала победу со счетом 6:3

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков © Emilee Chinn/ Getty Images

ОТТАВА, 31 декабря. /ТАСС/. "Филадельфия" обыграла "Ванкувер" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ноа Кейтс (13-я минута), Карл Грундстрём (24), Трэвис Конекны (37), Бобби Бринк (42), Оуэн Типпет (58) и Кристиан Дворак (60). У "Ванкувера" отличились Давид Кампф (4), Дрю О'Коннор (42), Том Вилландер (59).

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков отметился двумя голевыми передачами. В 38 матчах текущего сезона россиянин набрал 22 очка (9 голов + 13 голевых передач). Партнер Мичкова по команде форвард Никита Гребенкин сделал голевой пас, на его счету теперь 8 (2+6) очков в 27 играх сезона.

"Филадельфия" занимает третье место в Столичном дивизионе с 47 очками после 38 игр. "Ванкувер" идет на последнем, восьмом месте Тихоокеанского дивизиона с 35 очками после 39 встреч. В следующем матче "Филадельфия" на выезде сыграет с "Калгари" в ночь на 1 января по московскому времени, "Ванкувер" в ночь на 3 января примет "Сиэтл".