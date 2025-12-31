ВФЛА утвердила новую мотивационную программу на зимний сезон-2026

Новая система выплат предполагает дополнительную мотивацию и для личных тренеров спортсменов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в 2026 году запустит обновленную систему мотивационной поддержки спортсменов, а также их личных и первых тренеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФЛА.

"В зимнем сезоне 2026 года фиксированные выплаты установлены на ключевых соревнованиях зимнего легкоатлетического календаря, - рассказали в пресс-службе. - К ним относятся традиционный международный турнир "Русская зима", чемпионат России в помещении, Кубок России по метаниям (метание молота, метание копья и метание диска), а также Кубок России по ходьбе на дистанциях 20 км и 35 км. Победители и призеры этих соревнований получат фиксированные выплаты: за первое место призовые составят 170 тыс. рублей".

При этом дополнительные вознаграждения устанавливаются за результаты, соответствующие значениям от 1 140 очков и выше по таблице World Athletics. В зависимости от показанного результата спортсмены смогут получить вознаграждение в размере от 75 тыс. до 500 тыс. рублей. Помимо этого, новая система выплат предполагает дополнительную мотивацию для личных тренеров - им выплачивается вознаграждение в размере 50 процентов от суммы призовых спортсмена. Важным мотивирующим фактором станет поддержка лидеров мирового рейтинга. Спортсмены, вошедшие в первую десятку рейтинга World Athletics, получат призовые вознаграждения за каждое место в рейтинге, за первое место призовые составляют 950 тыс. рублей.

"Успех сборной складывается из ряда факторов, в том числе важно достойное вознаграждение тех, чьи результаты соответствуют мировым, - отметил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский. - В случае установления мирового рекорда спортсмен получит вознаграждение в размере 3 млн рублей, рекорда Европы - 1,5 млн руб., рекорда России - 250 тыс. руб. Призовые выплаты также предусмотрены за установление рекордов в возрастных категориях юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 и до 23 лет. Впервые в рамках мотивационной программы вознаграждения за рекордные достижения будут получать не только личные, но и первые тренеры спортсменов, что подчеркивает значение всей системы подготовки и преемственности".

В пресс-службе подчеркнули, что ВФЛА последовательно продолжает работу по поддержке молодых спортсменов, рассматривая развитие резерва как одну из важнейших задач. "Впервые для зимнего сезона вводятся выплаты за призовые места на первенствах России среди юношей и девушек до 18 лет, а также среди юниоров и юниорок до 20 и до 23 лет. Такое решение позволяет мотивировать перспективных легкоатлетов уже на ранних этапах спортивной карьеры и формировать интерес к дальнейшему прогрессу", - рассказала собеседница ТАСС.

"Положение о дополнительных вознаграждениях на зимний спортивный сезон 2026 года и регламенты ключевых соревнований зимнего сезона утвержден исполкомом ВФЛА. Новая мотивационная программа ориентирована на поощрение роста спортивных результатов и повышение их качественного уровня. Такой подход позволяет сфокусироваться на достижении показателей, отражающих реальный спортивный потенциал спортсменов, а также выстроить систему дополнительных вознаграждений, стимулирующую стабильный прогресс и формирование ориентиров, соответствующих мировому уровню", - заключили в пресс-службе.