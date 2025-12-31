FIS отказала лыжнице Шороховой в получении нейтрального статуса

В качестве причины отказа было указано несоблюдение антидопинговых правил

Редакция сайта ТАСС

Ксения Шорохова © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 31 декабря. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса российской лыжнице Ксении Шороховой. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Подарочек" от FIS вчера вечером пришел. Причина - несоблюдение антидопинговых правил. Меня никогда не брали на допинг", - написала Шорохова.

Шороховой 21 год. 27 декабря она выиграла серебро в спринтерской гонке на этапе Кубка России по лыжным гонкам.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.