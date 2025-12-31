ЦСКА подписал контракт с 18-летним нападающим Вороновым

Соглашение с футболистом рассчитано до 2030 года

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с нападающим Максимом Вороновым. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение с Вороновым рассчитано до 2030 года.

Воронову 18 лет, он является воспитанником екатеринбургского "Урала", за основную команду которого выступает с 2024 года. В текущем сезоне Воронов провел за "Урал" 15 матчей в разных турнирах и забил четыре гола. Также в активе форварда 10 матчей и 4 гола за юношеские сборные России разных возрастов.