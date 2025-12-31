Третьяк: Овечкин и так уже легенда, все у него с голами будет нормально

В последних 11 встречах форвард забил один гол

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что в новом году у капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина все будет хорошо с заброшенными шайбами. Такое мнение он высказал ТАСС.

В текущем сезоне Овечкин забросил 15 шайб и сделал 18 результативных передач в 39 играх. В последних 11 встречах форвард забил один гол.

"Мы радуемся его каждому голу. Все бывает, не каждый сезон для него складывается удачно, не каждый матч он забивает. Все будет нормально, он и так уже является легендой", - сказал Третьяк.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по шайбам в регулярных чемпионатах.