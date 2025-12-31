Большунов может выступить на этапе Кубка России в середине января

Предыдущий этап спортсмен пропустил из-за болезни

Редакция сайта ТАСС

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов может восстановиться к следующему этапу Кубка России, который пройдет в Казани в середине января. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Большунов пропустил последний этап, который проходил в конце декабря в Кирово-Чепецке, по причине болезни.

"Следующий официальный старт - этап Кубка России в Казани 15 января. Я думаю, что к тому времени он выздоровеет и наберет оптимальную форму", - сказал Бородавко.

Этап Кубка России в Казани стартует 15 января гонками свободным стилем, 17 января пройдут спринты, а 18 января - скиатлон.