Aftonbladet: FIS отозвала разрешение на парковку тренера Егора Сорина

Специалист находится в Италии, где проходит "Тур де Ски", но не имеет нейтрального статуса

Егор Сорин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отозвала разрешение на парковку, которым пользовался российский тренер по лыжным гонкам Егор Сорин в Италии. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

По информации источника, Сорина заметили за рулем автомобиля, у которого было разрешение, выданное для индивидуальных нейтральных спортсменов.

Ранее стало известно, что Сорин присутствует в Италии, где проходит "Тур де Ски", на котором в нейтральном статусе выступают россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Сорин не получил нейтральный статус, поэтому он не может присутствовать на территории проведения соревнований.