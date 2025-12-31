Спортсмен года в России Пригода назвал Овечкина идолом

По мнению пловца, хоккеист является примером того, как на протяжении долгого времени можно выступать на самом высоком уровне

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ)"Вашингтон" Александр Овечкин является спортивным идолом, которому нужно поставить памятник. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода.

В 2025 году Овечкин установил новый рекорд по голам в регулярных чемпионата НХЛ, превзойдя достижения Уэйна Гретцки. Пригода, выигравший две золотые и одну серебряную медаль на чемпионате мира в Сингапуре, был признан спортсменом года в России.

"Александр Овечкин - это идол. Я не понимаю, почему ему еще не поставили памятник, - сказал Пригода. - Он является примером того, как на протяжении долгого времени можно выступать на самом высоком уровне".