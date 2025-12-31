ФИФА объявила о создании новой премии для лучших игроков по итогам года

Первая церемония награждения состоится в 2026 году.

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со Спортивным советом Дубая организовала новую премию для лучших футболистов по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Лучший футболист по версии ФИФА определяется с 1991 года. Организация самостоятельно утверждала победителя премии до 2009 года. С 2010 по 2015 год приз вручался совместно с журналом France Football и носил название "Золотой мяч ФИФА". С 2016 года вручаются две награды - по версии издания и по версии ФИФА, премия Международной федерации футбола называлась The Best. Ее последним обладателем в 2025 году стал француз Усман Дембеле.