Коростелев стал 64-м в масс-старте на 5 км на "Тур де Ски"

Незадолго до финиша российский спортсмен упал

Редакция сайта ТАСС

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

РИМ, 31 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев занял 64-е место в масс-старте на 5 км свободным стилем в рамках "Тур де Ски". Соревнования проходят в итальянском Тоблахе.

Россиянин показал результат 9 минут 56,8 секунды. Незадолго до финиша Коростелев упал. Победителем гонки стал представитель США Гас Шумахер (9 минут 35,4 секунды).

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны. Российский лыжник выступает на турнире в нейтральном статусе. Ранее на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе спортсмен завоевал четыре лицензии на участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

"Тур де Ски" проходит с 28 декабря по 4 января в Италии и является частью Кубка мира сезона-2025/26.