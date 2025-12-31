Алексей Мелешин возглавил молодежную команду "Спартака"

На посту главного тренера команды он сменил Игоря Рябова

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Алексей Мелешин назначен на пост главного тренера молодежной команды московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее стало известно об уходе с поста главного тренера команды Игоря Рябова. В тренерский штаб молодежки вошли Иван Григорьев и Дмитрий Ратников. Мелешин до этого возглавлял команду "Спартак-2", вместо него главным тренером был назначен Павел Фигон.

Мелешину 49 лет, он является воспитанником "Спартака", в период игровой карьеры он выступал за красно-белых с 1995 по 2000 год, вместе с командой стал четырехкратным чемпионом России. После завершения карьеры он работал в молодежной команде "Спартака" в качестве ассистента главного тренера, а также был тренером академии красно-белых.