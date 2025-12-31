В ФНТР заявили, что россияне будут бороться за медали Олимпиады

В 2028 году Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российские игроки в настольный теннис будут бороться за медали Олимпиады 2028 года. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Олег Завалюев.

"Наше дело - готовиться. Когда нам скажут, что мы будем допущены, мы сразу поедем. Мы готовимся, мы поедем и будем биться там за медали", - сказал Завалюев.

Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.